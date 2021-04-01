Главы МИД России и Азербайджана провели переговоры в Москве

https://static.news.ru/photo/ff330b7e-9304-11eb-8d26-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров и Джейхун Байрамов Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Совета министров иностранных дел (СНГ) в Москве процесс разблокировки транспортных и экономических связей в регионе Нагорного Карабаха.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в четверг, 1 апреля, провели телефонные переговоры. Они обсудили многие насущные вопросы, среди которых ситуация в Нагорном Карабахе и распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян рассчитывает на долгое присутствие российских миротворцев в Карабахе. По его словам, нахождение в регионе военных из России является очень важным для решения долгосрочных задач.