Главы МИД России и Азербайджана поздравили друг друга с Днём Победы

https://static.news.ru/photo/c3670468-915e-11ea-873d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/adgery-862147

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Эльмр Мамедьяров провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Стороны не ограничились поздравлениями и обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Москвы и Баку. Также министры поговорили о перспективах урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передавал NEWS.ru, Лавров намеревается 12 мая принять участие в видеоконференции со своими коллегами из стран СНГ, а на следующий день провести дистанционное совещание с министрами иностранных дел из стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.