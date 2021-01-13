Главы МИД России и Армении поговорили по телефону

https://static.news.ru/photo/6397c76a-55a9-11eb-8956-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим армянским коллегой Арой Айвазяном.

Дипломаты обсудили реализацию договорённостей, которые были достигнуты в ходе саммита глав России, Армении и Азербайджана в Москве 11 января.

13 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна, — говорится на сайте российского МИД.

Кроме того, они говорили об актуальных вопросах повестки двух стран и региона в целом.

Накануне президент РФ Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи с участием главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна, посвящённой ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор Путина и Эрдогана состоялся по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Там подчеркнули, что руководитель республики выразил поддержку, отметив усилия Москвы в урегулировании ситуации, а также высказался за продолжение координации действий Кремля и Анкары.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна прошла в Москве 11 января, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.