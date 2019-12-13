https://static.news.ru/photo/6405dbb2-1db3-11ea-9342-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров Фото: МИД России/vk.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке.

Телефонный разговор состоялся сегодня. Таким образом, Лавров и Чавушоглу продолжили обсуждать темы, которые ранее затронули президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, — говорится в сообщении, размещённом на сайте МИД РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой ситуацию в Сирии.