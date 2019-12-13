Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке.
Телефонный разговор состоялся сегодня. Таким образом, Лавров и Чавушоглу продолжили обсуждать темы, которые ранее затронули президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, — говорится в сообщении, размещённом на сайте МИД РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой ситуацию в Сирии.
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