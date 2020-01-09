https://static.news.ru/photo/d8499e44-3304-11ea-afc0-fa163e074e61_660.jpg Шах Мехмуд Куреши и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Курейши.

Переговоры состоялись по инициативе главы МИД Пакистана. Об этом сообщается на сайте российского ведомства. По его данным, стороны обсудили ситуацию в регионе после убийства военными США командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани и ударов Тегерана по американским военным базам в Ираке.

Указано, что существующие между государствами противоречия должны решаться мирным дипломатическим путём, за столом переговоров, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе разговора Лавров отметил, что действия Вашингтона, нарушающие нормы международного права, могут обернуться тяжёлыми последствиями для региона.

Кроме того, пакистанский министр положительно оценил переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее NEWS.ru писал о том, что командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары по военным базам Соединённых Штатов были только началом операции, которая будет продолжаться.