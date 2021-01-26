Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества двух стран

https://static.news.ru/photo/e157f852-5ff7-11eb-b8c5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: mfa.gov.by

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей во время телефонной беседы 26 января 2021 года обсудили текущие вопросы двусторонних отношений.

Стороны обсудили текущие вопросы российско-белорусских отношений и сверили часы по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Диалог состоялся по инициативе Минска.

Кроме того, Лавров 26 января встретился с иранским коллегой Мохаммедом Зарифом. Отношения Москвы и Тегерана не будут зависеть от «прихотей» Соединённых Штатов Америки, которые хотят навредить двустороннему партнёрству, считает глава МИД РФ. По его словам, некоторые международные игроки пытаются нелегитимными способами ограничить взаимовыгодное сотрудничество двух стран, «злоупотребляя» односторонними рестрикциями, противоречащими международному праву.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров сообщил, что российский МИД надеется на возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это станет условием выполнения сделки Исламской Республикой Иран.