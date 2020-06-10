Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили подготовку контактов

https://static.news.ru/photo/497a488e-ab2d-11ea-8d91-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем подготовку российско-белорусских контактов.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия в рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020–2021 гг., включая подготовку предстоящих российско-белорусских контактов, — отмечается в заявлении.

Ранее Лавров заявил, что разногласия в отношениях между Россией и Белоруссией не означают расхождение стран в разные стороны. Дипломат выразил надежду, что страны сохранят стратегический и братский характер отношений.

Как писал NEWS.ru, Лавров 19 июня отправится в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Руденко.