Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили интеграционное взаимодействие стран

https://static.news.ru/photo/e2071f02-95e6-11ea-ac87-fa163e074e61_660.jpg Фото: flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения стран и вопросы интеграционного взаимодействия.

Обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия, а также подготовки мероприятий, запланированных по линии внешнеполитических ведомств двух стран, — сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Инициатором телефонного разговора стала российская сторона, подчеркнули в МИД Белоруссии.

Как ранее писал NEWS.ru, Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Поэтому Киев не считает визит Козака «играми за своей спиной».