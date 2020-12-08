Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение положений по Карабаху

https://static.news.ru/photo/76c5a0ca-397d-11eb-bf8e-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: mfa.gov.az

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров вместе со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым рассмотрели ход реализации положений трёхстороннего заявления по нагорнокарабахскому урегулированию.

Диалог главы МИД провели по телефону.

Министры обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября этого года, актуальные темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, — говорится в сообщении МИД РФ.

Переговоры Лаврова с главой армянского внешнеполитического ведомства Арой Айвазяном состоялись в Москве 7 декабря. Стороны также «сверили часы» по трёхсторонним договорённостям.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях.

В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее письмо в Кремль с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину поддержать процесс демаркации армяно-азербайджанской границы «во избежание возможной напряжённости между Ереваном и Баку», направил президент Армении Армен Саркисян.