Главы МИД проведут видеоконференцию в «нормандском» формате 30 апреля

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Руководители министерств иностранных дел «нормандской четвёрки» — России, Украины, Франции и Германии — 30 апреля проведут переговоры в формате видеоконференции.

Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Видеоконференция произойдёт в этот четверг, 30 апреля. В ней примут участие все министры иностранных дел «четвёрки», — приводит ТАСС слова министра.

Как ранее писал NEWS.ru, из-за действий Киева в настоящее время не может быть и речи о проведении саммита «нормандской четвёрки», который ранее был запланирован на апрель. Об этом заявилглава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, все достигнутые в Париже во время предыдущего саммита соглашения блокируются в работе контактной группы, парламента и правительства Украины. Это происходит из-за позиции, которую занимает официальный Киев.