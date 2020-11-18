Главы МИД Китая и РФ обсудили контакты на высших уровнях

https://static.news.ru/photo/13b73cb8-29c5-11eb-a4a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И поговорили по телефону. Они обсудили двусторонние контакты на высшем и высоком уровнях.

Дипломаты поговорили о состоянии отношений двух государств.

Особое внимание было уделено графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, а также отдельным вопросам практического сотрудничества в двустороннем формате, — говорится на сайте МИД РФ.

Представители стран выразили удовлетворение координацией Китая и России на различных площадках, в первую очередь ООН, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Также они обсуждали международную повестку дня, в том числе ситуацию в Белоруссии, государствах Центральной Азии и Иране.

Как писал NEWS.ru, также Лавров 18 ноября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорнокарабахскому урегулированию. Во встрече приняли участие сопредседатели Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шефер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.