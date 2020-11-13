Главы МИД Армении и России обсудили размещение миротворцев в Карабахе

https://static.news.ru/photo/45824c6e-2750-11eb-99cc-fa163e074e61_660.jpg Зограб Мнацаканян Фото: МИД России/flickr.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов, связанных с размещением в Нагорном Карабахе военнослужащих российской миротворческой миссии.

Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата, — передаёт РИА Новости сообщение российского министерства.

Лавров поделился с армянским коллегой информацией о планах Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Обе стороны отметили важность сотрудничества с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного Креста для того, чтобы соблюсти интересы местного населения и обеспечить сохранность культурных объектов в регионе.

Ранее Лавров провёл аналогичные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщал NEWS.ru.

Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий. В пятницу, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Организация поможет беженцам из Нагорного Карабаха вернуться домой и окажет содействие в восстановлении инфраструктуры.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев.