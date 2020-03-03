https://static.news.ru/photo/281847c4-5d65-11ea-bc78-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС РФ

Лидеры ряда стран и главы правительств направили свои поздравления с днём рождения российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. По её данным, среди поздравивших — президент и премьер-министр Белоруссии Александр Лукашенко и Сергей Румас, премьер-министр Азербайджана Октай Сабир оглы Асадов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, его киргизский коллега Мухамметкалый Абылгазиев и другие, передаёт РИА Новости.

В адрес председателя правительства РФ Мишустина по случаю дня рождения поступили поздравления, — сообщили в пресс-службе.

В данный момент поздравления продолжают поступать.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин непривычно рано начинает совещания с подчинёнными, «практически на рассвете» по меркам Москвы, пишет издание Bloomberg. Заседания назначаются на 9:00 мск, иногда в субботу и воскресенье.