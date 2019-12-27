Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры.
По словам представителя египетского главы Бассама Рады, стороны обсудили урегулирование в Ливии и отметили важность активизации совместных усилий для преодоления ливийского кризиса, борьбы с вооружёнными подразделениями милиции и террористами, а также вмешательство других государств в дела североафриканской страны,
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин и премьер Италии Джузеппе Конте обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Акцент был поставлен на необходимости разрешения кризиса мирным путём.
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