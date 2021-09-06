Главный консультант ЕР спрогнозировал новые отставки губернаторов

Новые отставки губернаторов начнутся после осенних выборов в Госдуму. Такое предположение сделали эксперты Фонда развития гражданского общества, который возглавляет бывший начальник управления президента по внутренней политике и главный консультант «Единой России» Константин Костин, пишет «Коммерсант».

Выводы содержатся в докладе фонда, речь идёт о том, что после выборов начнётся новый «обновленческий цикл», а значит, замен в рядах губернаторов будет не меньше, чем в прошлый обновленческий цикл. Эксперт ФоРГО Виталий Иванов считает, что предстоящие ротации неизбежны, так как не всех старых ещё поменяли, а «не все новые безупречны».

В докладе подчёркивается, что губернаторский корпус заметно обновляется в рамках одного цикла между выборами в Госдуму. К примеру, с 2011 по 2016 год сменились 47 губернаторов, до выборов 2016 года доработали только 37 глав регионов, которых назначили до декабря 2011 года.

Начиная с 2017-го до настоящего времени сменились ещё 59 губернаторов, доработали только 16 глав регионов, которых назначили в прошлый период ротаций. Семь губернаторов сохраняют свои посты уже второй думский цикл.

Ранее Минфин назвал 17 губернаторов, которые не сумели выполнить условия получения бюджетных кредитов для их регионов. В чёрный список ведомства попали главы регионов, хуже остальных распорядившихся финансами в субъектах в целом.