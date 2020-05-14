В условиях эпидемии коронавируса, серьёзнейшим образом повлиявшей на нашу жизнь, не во всех регионах губернаторы смогли перестроиться и адаптировать свою работу к запросам времени. Непродуманные заявления, формальное отношение, отсутствие оперативности в публичном пространстве — это лишь некоторые недостатки региональных политиков, отмеченные экспертами.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Российская ассоциация политконсультантов (РАПК) и федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» провели экспертное обсуждение лучших примеров и самых распространённых ошибок антикризисной политики в российских регионах в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Среди безусловных плюсов в поведении ряда губернаторов эксперты отмечают, например, активное участие в коммуникации со СМИ и местными жителями. В частности, к хорошим практикам отнесли ежедневные брифинги и готовность в прямом эфире, без премодерации вопросов, общаться в соцсетях с подписчиками. Также в плюс идёт присутствие губернаторов на новых информационных площадках, в частности, в Telegram, которые по эффективности донесения информации значительно опережают традиционные СМИ. Хорошим тоном нынешнего времени стала и способность политика признавать свои ошибки и прямо отвечать на жёсткие вопросы. Оперативность реакции на запросы журналистов также сейчас высоко ценится.

Но подобные явления всё же пока не только не стали нормой, но в большей степени являются исключением из правила. Чаще губернаторы, выходя в публичное поле, совершают ошибки. Среди распространённых — непродуманные заявления или вообще тиражирование недостоверной информации. Так, эксперты вспомнили заявление главного санитарного врача одного из регионов о том, что вирус передаётся через вентиляцию, и призыв главы Крыма Сергея Аксёнова из-за эпидемии отказаться от пользования кондиционерами. Некоторые главы регионов вообще дистанцировались от участия в информационной кампании, оставив один на один с общественностью медиков. Также отмечается, что новое поколение «губернаторов-технократов» часто отличается формальным подходом к коммуникации.

С виду всё делается правильно. Есть Instagram, губернатору задаются вопросы, он на них отвечает. Но всё это делается без душевности, без человечности, то что всегда ценилось на Руси. Нет того элемента доверия, которое необходимо в российском обществе, чтобы население доверяло властям, — отмечает политобозреватель Галина Ташматова.

Сергей Аксёнов Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё из претензий к местным властям — неоперативные и нечёткие ответы на запросы СМИ, большое количество размытых формулировок и недостаток конкретики. Случается, что на федеральном уровне опровергались данные, озвученные в регионе, а губернатор и главный санитарный врач области делают противоречащие друг другу заявления. Отдельного внимания заслуживает случай из Якутии, где власти сперва объявили о 3,5 тысячи подтверждённых случаев коронавируса среди нефтяников, а затем они превратились во всего лишь 39 заболевших. Опровержение ранее опубликованной официальной статистики с кардинальным уменьшением выявленных случаев очень серьёзно подрывает доверие к информации от властей.

Вся информация о коронавирусе, в том числе и то, что мы используем в своей работе и СМИ, идёт через правительственный портал стопкоронавирус.рф. Ощущения, как от сводок с войны. Чётко: заболевшие, выздоровевшие. Здесь, наверное, было бы интереснее применять такие приёмы, как в других странах: когда правительство, Министерство здравоохранения ежедневно озвучивает эту информацию с человеческим лицом. Сейчас с обращениями выступает только Владимир Путин и то, как мы видим, нерегулярно, — отметил редактор отдела «Политика» федерального портала NEWS.ru Сергей Изотов.

Отдельного упоминания заслуживает практика публичного нарушения местными властями введённых ограничительных мер. Например, в одном из регионов представители муниципальных образований пришли с поздравлением к ветеранам, для которых в силу возраста коронавирус представляет смертельную угрозу, и без всяких средств индивидуальной защиты устроили чаепитие.

Руководители регионов, делая очень много верно и профессионально, часто просто не справляются с самым главным — построением адекватной коммуникации с жителями. Вынужден констатировать, что этого умения недостаточно в большинстве обсуждённых регионов, — считает президент РАПК Алексей Куртов.

В целом эксперты склонны полагать, что перечисленные ошибки в публичной политике местных властей ведут к росту недоверия к официальным источникам информации, место которых уже начинают занимать распространяемые по соцсетям и мессенджерам слухи и выдумки.

Как подчеркнул по итогам дискуссии директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, в результате усилилось негативное оценивание ситуации в стране. По его словам, практически весь апрель, даже начиная с середины марта, социологи фиксировали тот факт, что ситуация в России устойчиво оптимистическая, но сегодня этот оптимизм стал размываться.