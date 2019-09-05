Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов приедет в Японию с визитом.
Об этом сообщил пресс-секретарь японского МИД Такэси Осуга по итогам встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина во Владивостоке.
По его словам, визит Евменова состоится в ноябре 2019 года, передаёт
Главнокомандующий ВМФ России Евменов намерен посетить Японию в ноябре этого года, — рассказал Осуга на брифинге.
Ранее News.ru писал о том, что японские эксперты в области технологий утилизации отходов посетят южную часть Курильских островов.