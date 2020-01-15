Елена Шмелёва с президентами России и Белоруссии Елена Шмелёва с президентами России и Белоруссии Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава фонда «Талант и успех», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва может возглавить министерство науки и высшего образования. Такая информация появилась в Telegram главного редактора «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

Главред RT опубликовала возможный список нового правительства, где фигурирует фамилия Шмелёвой. Однако, сама глава образовательного фонда отказалась комментировать эту информацию.

Нет у меня никаких пока комментариев, — цитирует возможного претендента на пост министра РИА Новости.

На данный момент и.о. министра науки и высшего образования является Михаил Котюков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин подписал указ об отставке российского правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях