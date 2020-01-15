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Американские СМИ сделали выводы из решения об отставке правительства РФ. Журналисты считают, что предложенные Путиным конституционные изменения повлияют на баланс власти в стране.

Большие полномочия в итоге получат парламент, премьер-министр, Госсовет. Хотя он не сказал, что планирует делать после того, как покинет свой пост, эти изменения могут дать Путину, который находится у власти...