https://static.news.ru/photo/26924510-417e-11ea-a96f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на фоне скандалов уйдёт в отставку. Данное решение уже принято в администрации президента РФ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Агентство уточняет, что Игнатьев, возглавляющий республику с 2010 года, оставит пост в течение двух недель. При этом он должен был руководить Чувашией до сентября 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить из рядов партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. Сам единоросс своей вины не признал. Более того, через официальный сайт администрации республики он опроверг «все домыслы и откровенную ложь» о каком-либо непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.