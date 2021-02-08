Глава «Яблока» заявил о поддержке партией заявления Явлинского о Навальном

https://static.news.ru/photo/b1bb6900-69ff-11eb-bb26-96000091f725_660.jpg Николай Рыбаков Фото: facebook.com/nikolayrybakov

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков прокомментировал статью основателя организации Григория Явлинского с критикой политика Алексея Навального. Он заявил, что позиция политического объединения не противоречит мнению её основателя.

Согласен [с заявлением Явлинского], потому что там изложена позиция партии, которую мы преследуем с самого начала создания «Яблока». В статье ничего нового, чего бы он не писал или не говорил раньше, — сказал он.

Политик считает, что в партии нет разногласий с позицией Явлинского. По его словам, бывший глава организации планирует оставаться на своём посту председателя федерального политического комитета и не претендует на лидерство, так как, согласно уставу, не может избираться на должность председателя больше чем на два срока, передаёт РИА Новости.

Накануне Явлинский написал статью, в которой раскритиковал Навального и его сторонников, обвинив оппозиционера в популизме и равнодушии к судьбе сограждан. Текст вызвал резкую реакцию как сторонников Навального, так и ряда членов «Яблока». Больше 100 представителей партии подписали открытое письмо, в котором говорится, что мнение Явлинского не отражает позицию объединения. При этом, по словам депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина, такое мнение распространено в партии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. После этого в центре Москвы и в Санкт-Петербурге начались акции в поддержку Навального, на которых силовики жёстко задерживали протестующих. Аналогичные митинги в поддержку Навального проходили в российских городах 23 и 31 января, писал NEWS.ru.