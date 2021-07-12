Президент Татарстана теряет влияние на фоне укрепления других губернаторов

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило ноябрьский рейтинг влияния глав российских регионов (есть в распоряжении NEWS.ru). Первые два места стабильно занимают мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров, а третье место досталось губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, который поднялся сразу на две строчки — по мнению опрошенных NEWS.ru политологов, без видимых на то причин. В то же время президент Татарстана Рустам Минниханов «упал» сразу на пять пунктов: эксперты отмечают, что демонстрация независимости от Центра сыграла политику в минус.

Рейтинг АПЭК составляется из оценок 25 политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов. Они оценивали по шкале от одного до 10 влияние каждого губернатора, а потом из этих данных высчитывалось среднее арифметическое.

Первое место в списке занял московский мэр Сергей Собянин со средним баллом в 9,11. Аналитики вспомнили высказанный Собяниным тезис о необходимости привлечения на работу на стройках жителей близлежащих регионов вместо мигрантов. По их мнению, это гарантирует рост интенсивности взаимодействия Москвы и других регионов, даже не входящих в Центральный федеральный округ

Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор политических наук Владимир Слатинов в разговоре с NEWS.ru отметил, что у столичного главы устойчивые позиции, которые не меняются ни к худшему, ни к лучшему. По его словам, у Собянина есть устойчивая ресурсная база, при этом не наблюдалось никаких особенных «наездов» на политика в течение всего года.

Конечно, важный момент, что он обеспечил победу провластных кандидатов [на выборах в Госдуму в сентябре], я думаю, в Кремле это очень оценили. Понятно, что ДЭГ (дистанционное электронное голосование. — NEWS.ru) после московского голосования скомпрометирован, но победителей пока в этом случае не судят, — подчеркнул он.

Петербургский губернатор Александр Беглов нарастил свои позиции, заняв третье место (7,94 балла) — сразу за главой Чечни Рамзаном Кадыровом, который с большим отрывом занимает вторую строчку (9,05 балла). Руководитель Северной столицы поднялся сразу на две строчки. Аналитики АПЭК объяснили «взлёт» Беглова проведением заседаний оргкомитетов по подготовке Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» и 25-го Мирового энергетического конгресса. Однако политтехнолог из Санкт-Петербурга Пётр Быстров считает, что это «очень странное» обоснование, а реальных событий, которые повысили бы влияние петербургского губернатора, в ноябре не было.

Форумы не влияют принципиально на политическую ситуацию в Санкт-Петербурге. В плюс Беглову можно поставить укрепление его позиций во внутриполитической ситуации в городе, фактически окончательный уход Вячеслава Макарова на федеральный уровень (был секретарём отделения ЕР в Петербурге, стал депутатом Госдумы . — NEWS.ru) и резкое снижение степени его влияния на политическую ситуацию в Питере. <...> Фактически сейчас власть сконцентрирована в руках Беглова, — объяснил эксперт.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, раньше власть в городе была размыта между Администрацией Петербурга (Смольным) и Заксобранием (Мариинским дворцом), а теперь местным парламентом руководит единоросс Александр Бельский — «по сути, человек Беглова».

В свою очередь Слатинов отметил, что у Беглова не было очевидных провалов. Однако были некоторые проблемы — скандальность выборов в Госдуму и «свои разборки питерские, с [предпринимателем Евгением] Пригожиным определённые сюжеты».

В общем губернаторы из первой двадцатки политиков с очень сильным влиянием либо укрепляли свои позиции, либо оставались на стабильном положении. Исключение — президент Татарстана Рустам Минниханов — он оказался на восьмом месте, а ещё в октябре был на третьем, опережая в том числе Беглова. Аналитики АПЭК объясняют столь значительное падение отказом депутатов Госдумы от Татарстана поддержать законопроект о публичной власти, который также называют проектом об обнулении губернаторов. Кроме того, эксперты отмечают встретившее негативную реакцию жителей региона требование о предъявлении QR-кода в общественном транспорте.

Владимир Слатинов также считает, что на падение влияния Минниханова повлияли приведённые АПЭК факторы. По его словам, QR-коды в общественном транспорте оказались неудачной инициативой, которая произвела впечатление на всех в масштабе страны. Реакция татарских депутатов на закон о публичной власти в свою очередь вылилась в спор с федеральными властями, что не принято в действующей системе вертикали власти. Эксперт подчеркнул, что это именно негативное событие для влияния Минниханова, а не демонстрация его независимости.

Если мы в качестве критерия оценки берём способность к автономии или способность к защите своих политических позиций — это одна история и тут, конечно, Минниханову можно поставить плюс. Но в вертикальной системе, нынешней, мы понимаем, что это скорее идёт в минус. Даже если элемент торга, даже если этот торг закончился какими-то бонусами и для Татарстана, это выглядит из ряда вон сегодня. У нас уже к этому не привыкли, у нас привыкли ко всеобщему «одобрямс», — объяснил он, тем не менее выразив мнение, что федеральные власти простят президенту Татарстана это выступление.

Максим Богодвид/РИА Новости

Общий рейтинг региональных глав с очень сильным влиянием выглядит так: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Петербург), Алексей Дюмин (Тульская область), Андрей Воробьёв (Подмосковье), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Рустам Минниханов (Татарстан), Глеб Никитин (Нижегородская область), Антон Алиханов (Калининградская область), Александр Дрозденко (Ленобласть), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Андрей Никитин (Новгородская область), Александр Усс (Красноярский край), Радий Хабиров (Башкортостан), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Алексей Текслер (Челябинская область), Роман Старовойт (Курская область), Олег Кожемяко (Приморский край), Евгений Куйвашев (Свердловская область).

Эксперты АПЭК отмечают, что губернаторы с высоким влиянием оказались в более выигрышной ситуации из-за расширения ответственности руководителей регионов за санитарные ограничения — у них есть возможность «добиться большего пространства для манёвра по вопросам введения QR-кодов». Руководители регионов с низким влиянием наоборот оказываются под угрозой: им приходится принимать непопулярные решения, подвергаясь атакам.