Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям

Россия не может доверять заявлениям британских властей о том, что к событиям в Солсбери, «весьма вероятно», причастны русские. Так отозвался о событиях, связанных со Скрипалями, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Нарышкин дал интервью британскому телеканалу, корреспондента которого принял в штаб-квартире СВР. Британская телекомпания по этому поводу высказала приятное удивление, так как это первый случай, когда в штаб-квартиру были допущены иностранные журналисты,
У нас нет доверия к словам официального Лондона о событиях в Солсбери. Когда мы слышим заявления о том, что за произошедшим, весьма вероятно, стоят русские, они нас не убеждают, — заявил Нарышкин.
Игровой мини-сериал о событиях с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией был анонсирован телевещательной корпорацией ещё осенью прошлого года. В преддверии его выхода в британской прессе было опубликовано немало материалов, повествующих об основных действующих лицах, событиях, последовавших за инцидентом, работе социальных служб и полиции в критической ситуации.
Российская сторона ждала журналистского расследования, но в итоге появилась некая художественная картина, предлагающая разделить эмоции всех участников событий.
По версии официального Лондона, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту.
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала выход на телеэкраны сериала, который посвящён истории об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Его показ начался на телеканале ВВС.
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