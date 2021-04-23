Глава СВР назвал Чехию страной «ограниченного суверенитета»

https://static.news.ru/photo/e0103cb4-a414-11eb-b9cf-96000091f725_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин считает, что антироссийская риторика Чехии связана с попытками верхушки западных политиков разрушить «хрупкую материю международной стабильности». Он назвал Чехию страной ограниченного суверенитета. Его слова приводит ТАСС.

Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности. Отличилась Чехия на наших глазах, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила своё, — считает Нарышкин.



Он назвал обвинения России в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году «убогой и низкой ложью». Нарышкин считает, что она рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития.

Дипломатический скандал между Чехией и Россией разразился 17 апреля. Тогда премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские спецслужбы причастны к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешская полиция объявила в розыск двух россиян: Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва и Прага обменялись взаимной высылкой дипломатов, из чешской столицы были выдворены 18 человек, а из российской 20. После этого Прага поставила ультиматум Москве, потребовав вернуть чешских послов обратно, в противном случае число сотрудников российского посольства будет уравнено с числом чешских дипломатов в Москве. Россия не отреагировала на этот ультиматум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Чехия получила тот ответ, о котором «даже не мечтала в страшном сне».