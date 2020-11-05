Глава СВР Нарышкин восхитился знанием Путиным тонкостей работы разведки

https://static.news.ru/photo/8ce857f2-1fde-11eb-ba1b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава СВР Сергей Нарышкин в превосходнейшей степени высказался о знании президентом Владимиром Путиным тонкостей работы разведки. Российский лидер умеет правильно воспользоваться важной информацией и со знанием дела изучает её.

По словам Нарышкина, глава государства «очень внимательно работает» с информацией разведки, делает пометки и понимает, чего стоит та или иная информация.

Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента. И, конечно, это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкости и специфику этой работы, — отметил Нарышкин в интервью РИА Новости.

В интервью МИА «Россия сегодня» с Дмитрием Киселёвым глава СВР отметил, что внешняя разведка работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Путина постоянно информируют о ситуации за рубежом, лично в руки отдавая документы и доклады. При этом разведчики проводят тщательный анализ собранных сведений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин назвал Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США одной из сильнейших спецслужб мира. По словам Нарышкина, для сотрудников СВР коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами.