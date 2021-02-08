Глава СПЧ поддержал Явлинского в критике арестованного Навального

https://static.news.ru/photo/c0464dd8-6a3f-11eb-8a0e-96000091f725_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал статью основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, в которой содержится критика политика Алексея Навального. Он заявил, что считает аргументы экс-лидера партии обоснованными.

Я никогда не был сторонником Явлинского, но разные точки зрения должны высказываться в стране и в том числе относительно персоны Навального. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У Явлинского вполне обоснованная аргументация. И вставать в позицию, что он враг всего хорошего и враг демократии, абсолютно неправильно, — сказал он.

Правозащитник уверен, что бывшего главу «Яблока» трудно назвать сторонником действующей власти, а в материале есть критика положения дел в стране. При этом никто не может запретить ему высказывать своё мнение. По его словам, негативная реакция на статью выглядит некрасиво. Фадеев назвал обсуждение этого текста «какой-то травлей», передаёт РИА Новости.

Накануне Явлинский написал статью, в которой раскритиковал Навального и его сторонников, обвинив оппозиционера в популизме и равнодушии к судьбе сограждан. Текст вызвал резкую реакцию как сторонников Навального, так и ряда членов «Яблока». Больше 100 представителей партии подписали открытое письмо, в котором говорится, что мнение Явлинского не отражает позицию объединения. При этом, по словам депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина, такое мнение распространено в партии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. После этого в центре Москвы и в Санкт-Петербурге начались акции в поддержку Навального, на которых силовики жёстко задерживали протестующих. Аналогичные митинги в поддержку Навального проходили в российских городах 23 и 31 января, писал NEWS.ru.