Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отправил голливудскому актёру Арнольду Шварценеггеру материалы о преступлениях украинских военных в отношении гражданского населения. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram. Там также прокомментировали видеообращение бывшего губернатора Калифорнии, в котором актёр выразил своё восхищение тяжелоатлетом Юрием Власовым, заявив, что советский спортсмен был родом из Донецкой области и «никогда не скрывал своих патриотических настроений».

Раз вы так интересуетесь событиями на Украине, то высылаю вам материалы СПЧ со свидетельствами преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения Украины, — говорится в сообщении.

В СПЧ отметили, что Шварцнеггер увидел в россиянах, выступающих против специальной военной операции, силу Власова и «настоящее сердце России». Однако в организации отметили, что взгляды советского спортсмена на текущую ситуацию на Украине были бы «очевидны».

Для начала напомню, что Юрий Власов — уроженец Макеевки, Донецкой области. И его взгляды на происходящее на его малой родине, восемь лет переживающей ужасы войны, сейчас были бы очевидны, — указали в Совете по правам человека.

Ранее американский актёр Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором высказал своё мнение о ситуации на Украине, а также призвал президента России Владимира Путина остановить специальную военную операцию.

Шварценеггер отметил, что всегда испытывал уважение и привязанность к российскому народу. Он привёл в пример случай из своей юности. По словам Шварценеггера, в возрасте 14 лет он познакомился с советским тяжелоатлетом Юрием Власовым, который стал для юноши кумиром.