Глава Совета Европы отказалась ехать в Москву на парад

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила приглашение на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня. Она отказалась принимать участие в мероприятии.
Об этом журналистам РИА Новости
Она (генсек, — NEWS.ru) не будет принимать участие в мероприятии 24 июня, — подчеркнул представитель СЕ.
Накануне из-за коронавируса в Москву на парад отказался приезжать президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.
При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.
За последние недели обстановка с COVID-19 в стране почти не изменилась. Как и в мае, ежедневно выявляют около 8–9 тысяч заражённых. Россия держится на третьей в мире строчке по распространению вируса среди населения.
Как писал NEWS.ru, 13 российских городов отказались от проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества.
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