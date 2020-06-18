Глава Совета Европы отказалась ехать в Москву на парад

https://static.news.ru/photo/b841babe-b16c-11ea-87de-fa163e074e61_660.jpg Мария Пейчинович-Бурич Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила приглашение на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня. Она отказалась принимать участие в мероприятии.

Об этом журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе организации. Там отметили, что ей было направлено приглашение на парад, который хотели провести 9 мая.

Она (генсек, — NEWS.ru) не будет принимать участие в мероприятии 24 июня, — подчеркнул представитель СЕ.

Накануне из-за коронавируса в Москву на парад отказался приезжать президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.

За последние недели обстановка с COVID-19 в стране почти не изменилась. Как и в мае, ежедневно выявляют около 8–9 тысяч заражённых. Россия держится на третьей в мире строчке по распространению вируса среди населения.

Как писал NEWS.ru, 13 российских городов отказались от проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества.