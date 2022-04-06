Глава СК потребовал установить виновных в гибели жителей Изюма
Бастрыкин потребовал установить, кто из ВСУ виновен в гибели жителей Изюма
Захар Чайченко
Захар Чайченко
10:50, 06 апреля 2022
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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал выяснить, кто из представителей Вооружённых сил Украины причастен к гибели мирных жителей города Изюм, пишет «Лента.ру». Ранее на населённый пункт произошло нападение со стороны украинских силовиков.
Следователям поручено выяснить, кто отдавал приказы о применении запрещенных средств ведения войны против мирного населения, — сказано в сообщении.