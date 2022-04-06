Глава СК потребовал установить виновных в гибели жителей Изюма

Более 14,5 тысяч человек эвакуировали за сутки с Донбасса в Ростовскую область, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14,5 граждан, — сказали в ведомстве. Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что...