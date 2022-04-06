18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Глава СК потребовал установить виновных в гибели жителей Изюма

Бастрыкин потребовал установить, кто из ВСУ виновен в гибели жителей Изюма
10:50, 06 апреля 2022
Глава СК потребовал установить виновных в гибели жителей Изюма
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал выяснить, кто из представителей Вооружённых сил Украины причастен к гибели мирных жителей города Изюм, пишет «Лента.ру». Ранее на населённый пункт произошло нападение со стороны украинских силовиков.

Следователям поручено выяснить, кто отдавал приказы о применении запрещенных средств ведения войны против мирного населения, — сказано в сообщении.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео