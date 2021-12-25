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Глава СК обсудил с Мирей Матьё значимость духовности в жизни человека

13:26, 25 декабря 2021
Глава СК обсудил с Мирей Матьё значимость духовности в жизни человека Мирей Матье Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
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Между председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и французской певицей Мирей Матьё состоялся телефонный разговор по поводу значимости духовной составляющей в жизни каждого человека, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что доктор юридических наук поздравил певицу и всех католиков с Рождеством Христовым. Матьё поблагодарила главу СК за тёплые слова и поздравила всех сотрудников СК с наступающим Новым годом в ответ.

В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием и заявил, что дорожит их товарищескими отношениями. В поздравительной телеграмме лидер РФ пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов. Путин подчеркнул, что под руководством Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях.

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