Глава СК обсудил с Мирей Матьё значимость духовности в жизни человека

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Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Однако дедлайна в этом вопросе не может быть. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее, — цитирует агентство слова Пескова. 17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашения с НАТО и США касательно...