Глава СК обсудил с Мирей Матьё значимость духовности в жизни человека

Между председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и французской певицей Мирей Матьё состоялся телефонный разговор по поводу значимости духовной составляющей в жизни каждого человека, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что доктор юридических наук поздравил певицу и всех католиков с Рождеством Христовым. Матьё поблагодарила главу СК за тёплые слова и поздравила всех сотрудников СК с наступающим Новым годом в ответ.
В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению, — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием и заявил, что дорожит их товарищескими отношениями. В поздравительной телеграмме лидер РФ пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов. Путин подчеркнул, что под руководством Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях.