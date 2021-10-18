Глава Рязанской области уволил вице-губернатора за нарушение гостайны

Губернатор Рязанской области Николай Любимов уволил своего первого заместителя Михаила Семёнова за нарушение государственной тайны. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Любимов напомнил , что государственные служащие обязаны соблюдать ряд ограничений, в частности и сохранение тайны.

Сегодня я подписал постановление об освобождении от занимаемой должности вице-губернатора Семенова Михаила Олеговича. Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне, — пояснил губернатор.

Глава региона попросил учесть требования к госслужащим всех членов своей команды. По мнению Любимова все, кто нарушает установленные законом ограничения, не должна работать в областном правительстве.

Ранее политолог Константин Калачёв предположил, что губернатор Рязанской области Николай Любимов может лишиться своего поста из-за разногласия с местными элитами. Он добавил, что губернаторы должны быть способны договариваться с элитами регионов, чтобы не допускать конфликтов.