Глава Роскосмоса назвал Госдеп «заокеанскими пакостниками»

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Госдепартамент США на русскоязычных страницах в социальных сетях обнародовал поздравление с Днём космонавтики, который в остальном мире известен как Международный день полёта человека в космос. При этом американское внешнеполитическое ведомство не упомянуло советского космонавта Юрия Гагарина. В Министерстве иностранных дел России назвали это дезинформацией и подлым приёмом эпохи постправды.

В сообщении госдепа написана лаконичная фраза: «59 лет назад был совершён первый полёт человека в космос». Она сопровождается рисованной картинкой летящей за пределы Земли ракеты. Напоминаем коллегам из госдепартамента США,...