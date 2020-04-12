Глава Роскосмоса назвал Госдеп «заокеанскими пакостниками»

Генеральный директор госкорпораии Роскосмос Дмитрий Рогозин прокомментировал отсутствие упоминания имени Юрия Гагарина в сообщении Государственного департамента о первом полёте человека в космос. Он считает, что американское ведомство пытается «затереть русский след из истории».
Он назвал авторов поста и других людей, которые хотят «лишить памяти» РФ, «заокеанскими пакостниками»,
Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Госдепартамент США на русскоязычных страницах в социальных сетях обнародовал поздравление с Днём космонавтики, который в остальном мире известен как Международный день полёта человека в космос. При этом американское внешнеполитическое ведомство не упомянуло советского космонавта Юрия Гагарина. В Министерстве иностранных дел России назвали это дезинформацией и подлым приёмом эпохи постправды.
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