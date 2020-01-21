Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился мнением, что новый состав кабинета министров станет правительством экономического прорыва.
Мы видим, что посты в правительстве сохранили крайне успешные, эффективные министры. Также пришли новые люди, которые достигли значимых достижений на своих предыдущих постах. Новое правительство станет правительством экономического прорыва и будет, безусловно, сфокусировано на росте, увеличении инвестиций и ускорении реализации национальных проектов, — цитирует Дмитриева ТАСС.
По его словам, предыдущий кабинет министров смог создать условия для роста экономики и достичь макроэкономической стабильности.
Как ранее писал NEWS.ru, главными задачами нового правительства России станут демография, рост доходов и повышение уровня жизни людей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на первом заседании нового кабмина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен