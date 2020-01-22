https://static.news.ru/photo/bfac4ec0-3d65-11ea-9a99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал на Всемирном экономическом форусе в Давосе о значительных геополитических успехах РФ в 2019 году.

Такое заявление он сделал в рамках дискуссии о негативном образе России, складывающемся на Западе. Дмитриев акцентировал внимание на отношении к РФ в некоторых странах Балтии и других регионах Восточной Европы, хотя она не агрессивна по отношению к ним.

Думаю, что Давос — хорошая платформа для откровенных историй и обсуждения перспектив. Но реальность не столь мрачная, как мы слышим от некоторых наших американских друзей. Поэтому вместо того, чтобы поместить Россию в «чёрный ящик», вам нужно по-настоящему осознать некоторые положительные моменты происходящего, — высказался глава РФПИ.

Также он прокомментировал дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который помещён в России под домашний арест. Дмитриев отметил, что он поддерживает Baring Vostok и в РФПИ считают, что это — один из лучших инвесторов.

Я сделал многое, чтобы разрешить это дело. Сейчас оно проходит через российскую судебную систему, и мы надеемся на его положительный исход. Сегодня я фактически объявил о том, что мы открыты к тому, чтобы стать одним из инвесторов в их будущем фонде вместе с некоторыми из наших партнеров, — подчеркнул Дмитриев.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает начало работы с Россией в рамках «нормандской четвёрки». Об этом он сообщил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам политика, некоторые договорённости уже воплотились в жизнь, в частности обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. При этом он подчеркнул, что «видит свет» в вопросе полного прекращения конфликта в регионе.