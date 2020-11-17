Глава РФ запишет видеообращение к участникам форума «Уроки Нюрнберга»

https://static.news.ru/photo/034e8088-28bd-11eb-bbe2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин 17 ноября запишет видеообращение для участников международного научного практического форума «Уроки Нюрнберга», приуроченного к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тема крайне важна — это историческая память, историческая правда, потому что на днях у нас будет как раз 75 лет начала Нюрнбергского процесса. Забывать это нельзя, это нужно помнить. Именно поэтому Путин посчитал необходимым обратиться к участникам этого форума, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Мероприятие пройдёт в московском Музее Победы на Поклонной горе 20–21 ноября 2020 года. Также Песков заявил, что Путин примет участие в саммите G20. Политик выступит перед участниками «Большой двадцатки». Пресс-секретарь лидера призвал общественность не верить публикациям, в которых в качестве источника информации указываются социальные сети главы государства.

Песков прокомментировал и итоги трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху. По его словам, самым ценным является прекращение боевых действий и отсутствие новых жертв. Кроме того, пресс-секретарь главы РФ не стал комментировать подачу против него иска оппозиционером Алексеем Навальным. Отвечая на вопрос по поводу поддержки артистов и деятелей культуры на фоне ограничений из-за COVID-19, Песков заявил, что подобных планов власти РФ пока не обсуждают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сразу несколько представителей разных фракций готовят обращение на имя президента Владимира Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам. Так, «Справедливая Россия» и КПРФ собираются напомнить главе государства, что он сам дал указание «проработать вопрос» об индексации пенсий.