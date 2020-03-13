https://static.news.ru/photo/a981bb0e-6519-11ea-a037-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, обсуждение было посвящено вопросам выполнения договорённостей по Идлибу, серьёзной волатильности на международных рынках и ситуации с распространением коронавируса, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что российский лидер по-прежнему не планирует проводить переговоры со странами-партнёрами по ОПЕК+.