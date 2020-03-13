Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, обсуждение было посвящено вопросам выполнения договорённостей по Идлибу, серьёзной волатильности на международных рынках и ситуации с распространением коронавируса,
Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что российский лидер по-прежнему не планирует проводить переговоры со странами-партнёрами по ОПЕК+.
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