Глава РФ назначил Алексея Лабецкого новым послом в Бразилии

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Глава РФ Владимир Путин назначил Алексея Лабецкого новым послом России в Бразилии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По информации МИД РФ, до этого дипломат трудился в должности замдиректора латиноамериканского департамента внешнеполитического ведомства.

Назначить Лабецкого Алексея Казимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Федеративной Республике Бразилия, — говорится в документе.

Другим распоряжением руководитель государства уволил Сергея Акопова с поста представителя страны в Бразилии и по совместительству в Суринаме. До этого Кремль назначил Элеонору Митрофанову чрезвычайным и полномочным послом России в Болгарии. Другим указом глава государства освободил от должности посла Анатолия Макарова.

Накануне Путин освободил от занимаемой должности посла России в Канаде Александра Дарчиева. 60-летний дипломат возглавлял дипмиссию в Оттаве в 2014 года. С 1992 года он сменил несколько должностей в центральном аппарате МИД России и в дипломатических представительствах за границей. Причины увольнения Дарчиева не раскрывались.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов освобождён от должности. Об этом рассказали в самом ведомстве. Чиновник получил этот пост в апреле 2020 года, до этого он работал на посту замдиректора департамента проектной деятельности правительства РФ. В Минкультуры он курировал деятельность департамента кинематографии, а также департамента информационного и цифрового развития.