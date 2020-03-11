https://static.news.ru/photo/1ae95340-0388-11ea-bb16-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Члены рабочей группы по изменению Конституции постоянно получали просьбы «с мест, из регионов» предусмотреть в поправках возможность переизбрания Владимира Путина президентом, заявил глава Федерации профсоюзов России Михаил Шмаков.

Поправки звучали так, чтобы вообще отменить все сроки, чтобы не было никаких указаний: два срока или два срока подряд. Чтобы действующий президент мог участвовать в любых президентских выборах и побеждать на конкурентной основе в соответствии с законом, — цитирует Шмакова ТАСС.

Руководитель ФПР заявил, что предложение не попало в исходный текст поправок только потому, что Путин ранее отвергал возможность переизбрания на пятый президентский срок.

Как писал NEWS.ru, предложение об обнулении числа президентских сроков 10 марта высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Это позволит Путину после принятия поправок снова участвовать в выборах, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.