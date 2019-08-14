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Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Он обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Московским городским судом оставлено без изменения постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении Абызова, — говорится в сообщении. Мосгорсуд также оставил под...