Совет депутатов городского округа Серпухов 14 августа принял отставку Дмитрия Жарикова с должности главы муниципалитета.
На протяжении нескольких лет я возглавлял Серпухов. Это, безусловно, сложная, ответственная и в то же время почётная работа, требующая полной отдачи, моральных и физических сил. Именно этим я и старался руководствоваться в своей каждодневной деятельности, — сообщает администрация округа со ссылкой на обращение Жарикова.
По словам экс-главы муниципалитета, его команде удалось сделать многое, но остаются и нерешённые проблемы.
Уверен, что новая команда продолжит все начинания и добьётся ещё больших успехов, а Серпухов и дальше будет развиваться, — подчеркнул Жариков.
Как ранее писал News.ru, постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алихан Цечоев подал заявление об отставке. По данным источников в администрации главы региона, он уже попрощался с коллективом постпредства.