https://static.news.ru/photo/0e5d1ba6-19d7-11ea-9286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп исходит из того, что Москва и Пекин будут являться вызовом для США ещё долгое время. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Он сравнил Трампа с экс-лидером нации Рональдом Рейганом, отметив, что тот в своё время понимал опасность СССР. В свою очередь, нынешний глава государства понимает то же о России, заверил министр обороны в интервью Fox News.

Эспер подчеркнул, что Россия и Китай являются государствами, которые вызывают у США наибольшую озабоченность.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, глава Пентагона признал, что Соединённые Штаты отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. По его словам, чтобы вырваться в лидеры по созданию новых вооружений его ведомство тратит «каждый доллар, который только может».