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Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства отметил, что в нём не было практического результата.

Сжатая информация должна была бы или завершиться ключевым вопросом, или ответом на ключевой вопрос. Или должна быть начата с этого. Практический результат какой от всех наших бумажных волокит и правильных...