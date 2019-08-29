https://static.news.ru/photo/e7e00b94-ca87-11e9-8b38-fa163e074e61_660.jpg Григорий Иоффе Фото: op.rkomi.ru

Шансы нового состава Верховной рады вернуть Крым в состав Украины равны нулю. Такое мнение высказал глава Общественной палаты полуострова Григорий Иоффе.

В части Крыма — задача дурацкая. По сути, это не задача, а политическая декларация. Ничего Рада, так называемая, сделать не сможет, — цитирует Иоффе РИА Новости .

Также собеседник агентства считает, что президент Украины «заигрался в слугу народа и человека по фамилии Голобородько», имея в виду персонажа известного сериала, роль которого исполнял Владимир Зеленский.

Как писал News.ru, ранее, обращаясь к депутатам Верховной рады, Владимир Зеленский заявил, что одной из главных целей украинского парламента нового созыва является возвращение Крыма в состав государства.