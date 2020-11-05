Губернатор Омской области уволил главу Минздрава после инцидента со скорыми

https://static.news.ru/photo/5841d8a8-1f6a-11eb-8a20-fa163e074e61_660.jpg Фото: soldatova_doc/Instagram.com

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Такое решение было принято из-за неспособности отрасли справиться с ростом числа заражений коронавирусом.

О принятом кадровом решении политик сообщил в Instagram.

Это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошёл 27 октября в городе Омске, — объяснил Бурков.

Глава региона подчеркнул, что главная задача — «сделать всё, чтобы такие инциденты больше не повторялись».

Имя преемника Солдатовой губернатор не назвал.

27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. Лишь после того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.

Как писал NEWS.ru, после скандала губернатор назвал случившееся преступной халатностью. Он сменил заместителя министра здравоохранения региона, а от руководства Минздрава Омской области потребовал «спуститься на землю».