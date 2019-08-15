https://static.news.ru/photo/9c6bafe0-bf62-11e9-a9ab-fa163e074e61_660.jpg Валентин Горбунов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московская городская избирательная комиссия направит в следственные органы материалы, связанные с фальсификацией подписей избирателей в документах, поданных претендентами на места депутатов в Мосгордуму. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, «либерально относиться к таким поступкам» там больше не намерены.

За всё время ни одного такого сборщика, ни одного кандидата не посадили. Я думаю, что это нужно прекращать. Каждый должен получить по заслугам, — цитирует Горбунова РИА Новости .

Он высказал мнение, что после того, как к ситуации подключатся правоохранительные органы число желающих «сразу уменьшится».

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Ранее, как писал News.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с призывом уволить председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Его оскорбило наличие кандидатов от движения «Коммунисты России».