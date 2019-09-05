https://static.news.ru/photo/ce984ae8-cfcd-11e9-a391-fa163e074e61_660.jpg Халтмаагийн Баттулга и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга признался, что именно он попросил американского лидера Дональда Трампа позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину.

По его словам, это произошло во время визита Баттулги в США. Об этом сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Модератор сделал предположение что именно президент Монголии посоветовал Трампу позвонить Путину, так звонок был сделан 1 августа — во время пребывания монгольского лидера в Штатах. Пока Баттулга готовил микрофон, чтобы ответить, Путин успел сказать: «Он-он».

Трамп в ходе того телефонного разговора выразил главе РФ соболезнования в связи с природными пожарами в Сибири и предложил свою помощь в их ликвидации, передаёт ТАСС .

Я ему сказал, почему бы вам не позвонить российскому президенту и выразить свои соболезнования и сочувствие по этому поводу. Сибирь — это легкие нашей планеты, вот эти легкие и горят, — рассказал Баттулга о своём разговоре с Трампом.

Ранее News.ru писал о том, что президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и Монголией. Этот документ подготовлен на основе соглашения от 1993 года и будет иметь бессрочный характер.