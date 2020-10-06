Глава Молдавии поздравил Путина с днём рождения

Президент Молдавии Игорь Додон направил главе России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь его дня рождения.
Примите мои самые тёплые и сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех Ваших помыслов и устремлений во имя и на благо Вашей страны и народа, — написал молдавский лидер.
Он также выразил Путину признательность за серьёзный вклад в углубление отношений между РФ и Молдавией, установление плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурных областях.
Додон также отметил, что придаёт большое значение дальнейшему развитию партнёрства между двумя странами.
Как писал NEWS.ru, 5 октября Владимир Путин поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днём рождения, а жителей Грозного — с Днём города.