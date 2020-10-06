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Глава Молдавии поздравил Путина с днём рождения

08:40, 07 октября 2020
Игорь Додон Игорь Додон Фото: kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон направил главе России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь его дня рождения.

Примите мои самые тёплые и сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех Ваших помыслов и устремлений во имя и на благо Вашей страны и народа, — написал молдавский лидер.

Он также выразил Путину признательность за серьёзный вклад в углубление отношений между РФ и Молдавией, установление плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурных областях.

Додон также отметил, что придаёт большое значение дальнейшему развитию партнёрства между двумя странами.

Как писал NEWS.ru, 5 октября Владимир Путин поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днём рождения, а жителей Грозного — с Днём города.

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