Глава Минздрава рассказал о мечте Мишустина стать врачом

https://static.news.ru/photo/161e0220-affe-11ea-9bee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что глава российского правительства Михаил Мишустин неплохо разбирается в медицинских вопросах благодаря своим друзьям-врачам.

У него много близких друзей, коллег, которые в том числе ему могут донести эту информацию. Насколько я знаю, он даже в своё время мечтал стать врачом, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Мишустин возглавил правительство, когда пандемия коронавируса уже началась в Китае. Премьер-министру пришлось погрузиться в общение с медиками и эпидемиологами. Весной глава правительства сам переболел COVID-19.

Как писал NEWS.ru, 15 июня Мишустин пообещал увеличивать объёмы тестирования на коронавирус, несмотря на улучшение эпидемической ситуации в России. Смягчение ограничений не отменяет обязательной профилактики, отметил премьер.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8 млн человек, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — 4 человека, при этом население африканского королевства чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767 за последние сутки). Умерли 7284 человека (+193 за последние сутки). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 89. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874 за последние сутки), 3386 умерли (+52 за последние сутки).