Глава Минздрава Астраханской области ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/e0c6040e-7990-11ea-acf2-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Орлов Фото: minzdravao.ru

Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал в отставку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Глава области Игорь Бабушкин удовлетворил заявление Орлова. Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения назначена Светлана Смирнова, которая до этого являлась заместителем руководителя ведомства.

В пресс-релизе отмечается , что губернатор Астраханской области 8 апреля провёл экспертный совет по оценке качества оказания медпомощи гражданам в условиях распространения коронавируса на территории региона.

На заседании совета прозвучали предложения о необходимости корректировки работы системы здравоохранения. В том числе отмечалось отсутствие чёткой координации между Минздравом и лечебными учреждениями.

Ранее министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков ушёл в отставку после критики губернатора Александра Буркова о резком росте числа заражённых коронавирусом в регионе. Глава субъекта на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции раскритиковал чиновника за то, что число заразившихся COVID-19 в регионе выросло почти в три раза. Бурков пообещал, что ведомство возглавит человек, способный принимать оперативные решения, чтобы остановить распространение эпидемии в Омской области. Кто это будет, пока неизвестно, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.