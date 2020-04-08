Глава минздрава Астраханской области ушёл в отставку

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Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов оставил пост. Чиновника критиковали за слабую готовность региона к противодействию опасным заболеваниям.

Орлов занял кресло министра в декабре 2019 года после десятилетия во главе городской клинической больницы в Астрахани. Чиновник подал в отставку после совета по оценке качества медпомощи в условиях распространения коронавируса. Минздрав временно возглавила первый заместитель министра Светлана Смирнова.

Отсутствует чёткая координация действий министерства и учреждений здравоохранения. Участники совета предложили изменить работу системы здравоохранения, — передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

По информации Роспотребнадзора, в Астраханской области выявили пять пациентов с COVID-19. Погибших или выздоровевших нет.

Как писал NEWS.ru, на фоне распространения коронавируса некоторые губернаторы и главы региональных минздравов начали оставлять посты. Увольнения начались после обращения президента Владимира Путина, который возложил на глав регионов ответственность за борьбу с инфекцией на местах.