Глава Минтранса может стать губернатором Белгородской области

https://static.news.ru/photo/2401f5be-1d12-11eb-ab9a-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дитрих Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр транспорта Евгений Дитрих может стать временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующее решение рассматривается федеральными и местными властями.

Об этом журналистам РБК рассказали источники в администрации президента и информаторы, близкие к Кремлю и региональным властям.

Белгородский губернатор Евгений Савченко ушёл в отставку 17 сентября он перешёл в Совет Федерации. Политик занимал свой пост 27 лет. Сейчас должность врио главы региона занимает бывший руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Накануне СМИ сообщили, что Дитрих в ближайшее время планирует подать в отставку. Среди возможных кандидатов на пост главы Минтранса СМИ упоминают главу Росавтодора Андрея Костюка, руководителя Росавиации Александра Нерадько и главу «Аэрофлота» Виталия Савельева. Об уходе Евгения Дитриха с поста официально объявят 4 ноября.

Дитрих руководит Министерством транспорта с 2018 года. Он был назначен на этот пост премьер-министром Дмитрием Медведевым и сохранил должность в новом правительстве Михаила Мишустина.

До того как стать министром, он три года занимал пост первого замглавы Минтранса, писал NEWS.ru.