Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего зама

https://static.news.ru/photo/983c5b90-7b64-11ea-99bd-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров прокомментировал поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска. Он считает поступок зама недопустимым.

Он отметил, что перед ведомством стоит множество задач, которые будут решаться уже без Овсянникова, передаёт «Интерфакс».

Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, ещё и такого уровня, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, правительство приняло решение о сокращении числа заместителей министра промышленности и торговли. Теперь у политика будет 10 замов, а не 11.

Овсянников вступил в перепалку с полицейскими в аэропорту Ижевска после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал. Мужчина отказался предъявить документы и в итоге был задержан, после чего в отношении чиновника составили протокол об административном правонарушении. Суд над ним назначен на 27 апреля.