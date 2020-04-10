Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего зама

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров прокомментировал поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска. Он считает поступок зама недопустимым.
Он отметил, что перед ведомством стоит множество задач, которые будут решаться уже без Овсянникова,
Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, ещё и такого уровня, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, правительство приняло решение о сокращении числа заместителей министра промышленности и торговли. Теперь у политика будет 10 замов, а не 11.
Овсянников вступил в перепалку с полицейскими в аэропорту Ижевска после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал. Мужчина отказался предъявить документы и в итоге был задержан, после чего в отношении чиновника составили протокол об административном правонарушении. Суд над ним назначен на 27 апреля.
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